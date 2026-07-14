Мадяр відповів, чому Україна не знищує Кримський міст

Він зазначив, що у українських військових є більш ефективна стратегія щодо окупованого півострова.

Україна навмисне не б'є по Кримському мосту, оскільки Сили оборони обрали тактику руйнування логістики російських військ, щоб поступово ізолювати тимчасово окупований Крим.

Про це в інтерв'ю британському журналісту Кейліну Робертсону сказав командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді. За його словами, головною метою ЗСУ є не знищення самого мосту, а позбавлення російського угруповання можливості отримувати пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад.

"Палива в Криму нема, і його там не буде", – заявив командувач.

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Мадяр детально пояснив, чому українські військові наразі не атакують Кримський міст. "Ми не чіпаємо Кримський міст... Нехай їдуть через нього... без зупинки в свою Росію", - сказав військовий.

Він зазначив, що натомість ЗСУ системно уражають логістику, яка забезпечує угруповання окупантів на півострові.

Йдеться про маршрути постачання пального, боєприпасів, перекидання військової техніки та особового складу.

Бровді наголосив, що таким чином Україна створює умови для ізоляції окупованого Криму без проведення масштабної сухопутної операції:

"Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно".

Ситуація у Криму

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Михайло Федоров зазначав, що за допомогою дронів Україна робить все для того, щоб в найближчий час ізолювати Крим і обрізати там логістику ворога.

А 20 червня військовий аналітик Олексій Гетьман припускав, що при продовженні блокади логістичних шляхів росіян до Криму, у них залишиться запасів не більше, ніж на два з половиною місяці.

Він зазначав, що у росіян є недоторканні запаси, приховані ресурси, але їх може вистачити на 2-2,5 місяці. "Тоді залишиться єдине для угрупування в Криму – капітулювати, тобто здатися в полон або виїхати з Криму, поки є така можливість", - наголошував Гетьман.

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