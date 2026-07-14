Втрати РФ в Україні: Сирський розкрив, скільки росіян гине за кілометр української землі

Також він згадав про критичні потреби ЗСУ, насамперед, у засобах протиповітряної оборони.

В Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити один квадратний кілометр території України.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі із командувачем спецмісії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України, генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим. Відтак, до прикладу, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території", - зазначив Сирський.

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Він наголосив, що Сили оборони мають перехоплювати стратегічну ініціативу, тому оборона – активна.

Сирський додав, що для призупинення наступу росіян та обмеження можливостей завдавати масовані ракетно-авіаційні удари, Сили оборони здійснюють ураження об’єктів російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2 тис. км.

Головнокомандувач додав додав, що в рамках Middle Strike відбувається знищення логістичної мережі росіян на відстані до 200-300 км від лінії фронту. За його словами, це має позначитись на полі бою.

Сирський про протиповітряну оборону

Також він згадав про критичні потреби ЗСУ, насамперед, щодо засобів протиповітряної оборони.

Сирський зазначив, що досить обнадійливою виглядає заява президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot. За його словами, у поєднанні з реалізацією Переліку пріоритетних вимог України (PURL), це дозволить стримувати росіян та спонукати їх до переговорів.

Сирський про ситуацію на фронті

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у першому півріччі 2026 року противник не зміг досягти жодної з поставлених цілей на фронті, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці.

Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося 7. За його словами, українські війська продовжують оборонну операцію, а на окремих напрямках утримують оперативну ініціативу.

Головком зазначив, що наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60.

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