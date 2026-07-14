Дрони атакували НПЗ 'Газпрому' в Башкортостані та інші цілі

НПЗ розташований приблизно за 1400 км від українсько-російського кордону.

В ніч на 14 липня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Газпромнефтехім Салават" у місті Салават (Башкортостан).

Очевидці повідомили, що в місті пролунала серія вибухів. На фото та відео, опублікованих у мережі, видно стовпи диму, що піднімаються над НПЗ.

Завод розташований приблизно за 1400 км від українсько-російського кордону.

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Як написало Бі-бі-сі, "Газпромнефтехім Салават" – один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. За деякими даними, за 2024 рік НПЗ переробив 7,2 млн тонн нафтової сировини – це 2,7% від загального обсягу російської нафтопереробки.

У вересні 2025 року НПЗ у Салаваті двічі потрапляв пыд удари українських дронів, але, за даними місцевої влади, атаки нібито не вплинули на роботу заводу.

Окрім салаватського НПЗ, дрони атакували об’єкти в окупованих Луганській та Донецькій областях. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську вночі пролунали вибухи. Під удар могла потрапити автостоянка з логістичним транспортом росіян.

А в Донецьку, за даними моніторингових каналів, були удари по складах з ворожими боєприпасами.

Також знову постраждав Афіпський НПЗ на Кубані. У результаті атаки дронів там спалахнула пожежа. Афіпський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його проектна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

У результаті атаки дронів там спалахнула пожежа. У Краснодарському краї вибухи пролунали в районі міста Геленджик. Місцеві жителі повідомили, що після вибухів спалахнула сильна пожежа в районі аеродрому.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, Саратовський нафтопереробний завод у Росії призупинив переробку нафти після пошкоджень, завданих атакою безпілотника 8 липня.

Крім того, після ударів українських дронів виробництво бензину в Росії впало до рівня, що покриває лише 65% сезонного попиту.

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