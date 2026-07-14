Нафта злетіла до місячного максимуму: США та Іран посилюють удари в Ормузькій протоці

Наразі нафта коштує найдорожче з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни між США та Іраном.

Ціни на нафту у вівторок, 14 липня, зросли майже на 3% і сягнули найвищого рівня за чотири тижні на тлі відновлення військово-морської блокади Ірану з боку США та посилення взаємних ударів в Ормузькій протоці, що загострило невизначеність щодо постачання енергоносіїв, пише Reuters.

Ф'ючерси (договір на купівлю або продаж активу в майбутньому) на нафту марки Brent станом на 05:30 за київським часом подорожчали на 1,50 дол., або 1,8% - до 84,80 дол. за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 1,70 дол., або 2,2% - до 79,84 дол. за барель.

Наразі нафта коштує найдорожче з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни між США та Іраном 17 червня.

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13 липня американські військові завдали ударів по Ірану третю ніч поспіль. Президент США Дональд Трамп відновив блокаду іранського судноплавства та запропонував стягувати 20-відсоткову плату за охорону Ормузької протоки.

"Остання ескалація, включно з відновленням блокади з боку США та відповідними діями Ірану, безумовно додала ринку нових ризиків. Хоча повного закриття ще не відбулося, суперечливі цілі обох сторін зробили ситуацію з постачанням вкрай невизначеною", - зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що того ж дня два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів постраждали від двох іранських крилатих ракет у південній смузі Ормузької протоки в оманських територіальних водах. Загинув один член екіпажу з Індії, ще вісім людей отримали поранення.

За даними судноплавної статистики, кількість танкерів, які проходять через Ормузьку протоку, за минулу добу впала до найнижчого рівня за два місяці.

"Ключовим фактором, за яким слід стежити, є фізичне переміщення нафти через Ормузьку протоку. Будь-яке суттєве блокування руху танкерів, тривале скорочення руху суден або перебої в експортних потоках, ймовірно, спровокують черговий стрибок цін на нафту", - зазначила аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Війна в Ірані та ринок нафти - отсанні новини

13 липня повідомлялося, що попри нову ескалацію конфлікту на Близькому Сході і пов'язані з нею ризики, невелика кількість суден останніми днями таємно пройшла через Ормузьку протоку.

Раніше Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяла виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Однак вже в липні Мінфін США оголосив про припинення дії ліцензії, яка дозволяла здійснювати операції з "чорним золотом" та нафтопродуктами з Ірану. Таким чином, це рішення стало реакцією на дії Ірану, які перешкоджають вільному судноплавству через Ормузьку протоку.

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