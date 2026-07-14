У Києві після атаки РФ пошкоджена школа, горіли склади: у ДСНС показали наслідки (фото)

Обійшлося без постраждалих.

Вночі росіяни знову атакували Київ, внаслідок ударів є руйнування у двох районах, столицю затягнуло димом. Про наслідки атаки розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва та показали фото.

Так, рятувальники зазначають, що через російську атаку виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста.

Зокрема, в Голосіївському районі внаслідок влучання спалахнуло складське приміщення. Пожежа ліквідована. Водночас у мережах публікують відео, де Київ затягнуло димом – очевидно від пожежі саме на цих складах.

Відео дня

У Дарницькому районі на місці влучання виявлено вирву, пошкоджені вікна школи-інтернату.

Також на відкритій місцевості горіли автомобілі, вогонь вже погасили.

Крім того, ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок.

"На щастя, жертв і постраждалих немає", - зазначають рятувальники.

Удари по Києву - останні новини

У ніч проти 11 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та авіаційні ракети, а також понад 120 ударних безпілотників. Під час удару по Києву українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну із шести балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400. постраждало 10 людей, серед яких 11-річний хлопчик.

В ніч на 6 липня стався один з найжахливіших ударів по Україні, оскільки не було збито жодної балістичної ракети росіян. Загинуло щонайменше 14 осіб, ще близько 60 - поранених, серед яких – маленькі діти.

У ніч на 2 липня російські загарбники запустили 74 ракети і 496 дронів різного типу. Внаслідок атаки загинули понад два десятки людей і близько 100 постраждали.

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