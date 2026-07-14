Валюта раптово подорожчала: курс долара і євро в Україні 14 липня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,48 грн, а євро – 50,79 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 14 липня, зріс на 19 копійок і складає 44,99 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 16 копійок і становить 51,41 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,79 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,35 грн/євро, а курс продажу - 51,15 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 14 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла, Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок було встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 19 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 44,4–45 гривень на міжбанківському ринку та 44,5–45 гривень на готівковому ринку.

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