Уперше за місяць Повітряні сили збили балістику: 5 із 8 ракет

Росіяни запустили по Україні 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 із Брянської області.

У ніч на 14 липня росіяни атакували Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, з яких 5 було збито.

Про це повідомили Повітряні сили. "У ніч на 14 липня противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим) та 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окупованого Донецька, Гвардійське – окупований Крим", - сказано в повідомленні.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

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В той же час зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

Збиття балістичних ракет росіян: новини

Як повідомляв УНІАН, 6 липня радник міністра оборони, фахівець у галузі радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов визнав, що російську балістику збивати немає чим. При цьому він сказав, що Україна вже законтрактувала багато ракет до систм Patriot на майбутнє.

Крім того, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що ефективність збиття протиповітряною обороною російських крилатих ракет залишається високою, але результат залежить від особливостей конкретної атаки - кількості цілей, напрямків заходу та типів озброєння.

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