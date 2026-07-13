Трамп готовий підтримати санкції проти Росії, які розробляв сенатор Грем, – CNN

У Білому домі заявляють, що двопартійний законопроект у Сенаті отримав схвалення президента США.

Президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грем. Про це пише CNN з посиланням на представника адміністрації Трампа.

Зазначається, що покійний сенатор роками працював над законопроектом про санкції проти РФ. При цьому не виключено, що після його раптової смерті проект буде ухвалено навіть швидше.

Раніше сам Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь заявляли, що адміністрація Трампа готова підтримати законопроект. Однак позиція самого Трампа залишалася нечіткою. До цього Трамп заявляв, що для введення санкцій необхідна більша свобода дій.

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Лідер більшості в Сенаті Джон Тун зазначив, що співпраця щодо законопроекту триває і що є хороші шанси на успіх. Хоча поки що незрозуміло, хто з республіканців буде відповідальним за законопроект замість Грема.

Тун зазначив, що пакет санкцій мав велике значення для Грема в останні дні його життя. "Це, безперечно, стало б для нього неймовірною спадщиною", – додав він.

Законопроект про санкції проти РФ

Додамо, що цей пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт із країн, які закуповують російську нафту, уран і природний газ. Вважається, що це ще більше послабить Росію на тлі війни з Україною.

Смерть Ліндсі Грема

Нагадаємо, що впливовий американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем раптово помер увечері в суботу, 11 липня. Йому було 71 рік. Буквально за добу до того він був у Києві.

Грем був одним із найпослідовніших і найвпливовіших прихильників України серед американських політиків. Він активно виступав за надання зброї Україні та посилення санкцій проти Росії.

Попередні висновки судово-медичної експертизи свідчать, що він помер внаслідок розриву аорти. А офіційна причина смерті буде оприлюднена після проведення токсикологічних та мікроскопічних досліджень.

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