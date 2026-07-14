Україна на крок ближче до вступу в ЄС: відкрито переговори щодо ще одного кластера

Цей кластер передбачає узгодження зовнішньополітичної діяльності України з політичними засадами Євросоюзу, у тому числі щодо безпекової і оборонної політики.

Україна здійснила ще один важливий крок у на шляху до вступу в Євросоюз – відкрито переговори щодо так званого кластеру "зовнішні відносини" (кластер №6). Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

Шостий кластер - це основна тематична група в межах переговорів про вступ до ЄС, яка встановлює параметри того, як країна-кандидат на приєднання узгоджує свою міжнародну, торговельну і оборонну політику з політикою Євросоюзу.

Кластер №6 складається з двох окремих розділів.

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Розділ 30 про зовнішні відносини. Цей розділ охоплює спільну комерційну політику ЄС, гуманітарну допомогу та співпрацю в галузі розвитку, що вимагає узгодження з законодавством ЄС щодо торгівлі, міжнародними зобов’язаннями та відповідними зовнішньополітичними позиціями.

Розділ 31 про зовнішню, безпекову й оборонну політику. Цей розділ охоплює спільну зовнішню, безпекову та оборонну політику ЄС, у тому числі узгодження із позиціями ЄС у зовнішній політиці, політичними деклараціями, санкціями та обмежувальними заходами.

Крім того, відзначається, що приєднання до ЄС – це процес, що засновується на заслугах. Впродовж усього переговорного процесу відбуватиметься моніторинг прогресу щодо узгодження з законодавством ЄС та відповідними європейськими стандартами та їх імплементація.

Також у ЄС визначиликонтрольні критерії для закриття переговорів за шостим кластером у майбутньому:

Україна має узгодити свою правову базу з рештою положень Регламенту (ЄС) 2021/821 про експортний контроль товарів подвійного використання.

Україна має подати до Європейської комісії план дій із комплексним переліком своїх міжнародних угод з метою приведення цих угод у відповідність з законодавством ЄС з дня вступу.

Україна має затвердити національну стратегію та план дій щодо протидії торгівлі та незаконному володінню вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами у сфері контролю над ними. Необхідно визначити обсяг обов'язків національних органів влади щодо контролю.

Переговори про вступ України в ЄС

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2026 року країни-члени Євросоюзу відкрили переговорний кластер №1 щодо вступу України. Цей кластер стосується засадничих основ приєднання, включно з розвитком правосуддя й верховенства права, боротьбою з корупцією, становлення міцних демократичних інститутів тощо.

Переговорний кластер №1 складається з п’яти розділів: Судова система та основні права; Правосуддя, свобода та безпека; Державні закупівлі; Статистика; Фінансовий контроль тощо.

Наразі переговори щодо кластерів №№ 2-5 ще не відкрито. До них відносяться Внутрішній ринок; Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання; "Зелений" порядок денний; Ресурси, сільське господарство та згуртованість тощо.

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