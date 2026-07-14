Ці моделі – поза конкуренцією: названо гібриди, які розмітають українські покупці

Серед нових машин лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV4.

У першому півріччі український автопарк поповнився 19,1 тисячі гібридних легкових авто (HEV і PHEV), що на 34% більше ніж в аналогічний період минулого року. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Частка нових машин у загальній кількості становила 51%, тоді як торік вона сягала 61%. У цьому сегменті лідером ринку гібридних моделей залишається Toyota RAV4. Українці обирають цей автомобіль не лише через високу паливну економічність, а й через традиційно високу надійність машин японського бренду.

Трійка найпопулярніших нових гібридів:

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Toyota RAV4 – 1770 од.;

Nissan Qashqai – 601 од.;

Toyota Yaris Cross – 511 од.

Серед імпортованих гібридів з пробігом найпопулярнішим виявився Ford Escape, який цінують за гарне співвідношення ціни та якості, а також властиву кросоверам універсальність.

Трійка найпопулярніших свіжопригнаних гібридів:

Ford Escape – 555 од.;

Ford Fusion US – 470 од.;

Toyota Prius – 460 од.

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За підсумками першого півріччя український автопарк поповнили понад 111 тисяч уживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили автомобілі з бензиновими двигунами, а серед окремих моделей лідером став Volkswagen Golf.

При цьому у червні український автопарк поповнили понад 21 тисяча уживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Головними особливостями минулого місяця стали переважання бензинових авто та стабільний попит на середньорозмірні кросовери європейських і американських брендів.

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