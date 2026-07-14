Місце Ліндсі Грема в Сенаті зайняла його сестра: що про неї відомо

Нордон була призначена на цю посаду на вимогу президента США Дональда Трампа.

Дарлін Грем Нордон, сестра сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема, була призначена на його місце в Сенаті після його смерті. Як повідомляє Fox News, про її призначення оголосив губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер.

"Для мене велика честь попросити його молодшу сестру, Дарлін Грем, завершити його роботу зараз", – сказав Макмастер.

Нордон була призначена на посаду за вимогу президента США Дональда Трампа.

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"Це була б чудова данина пам’яті Ліндсі, якого я дуже любив", – написав Трамп у Truth Social.

Нордон обійматиме цю посаду до 3 січня. Наразі невідомо, чи балотуватиметься 62-річна Нордон на повний шестирічний термін, і вже триває внутрішня боротьба за висунення кандидата від Республіканської партії на позачергових виборах, призначених на 11 серпня, у штаті Південна Кароліна.

Дарлін Грем Нордон – що про неї відомо

Нордон ніколи не обіймала державних посад, на відміну від свого брата. Вона одружена, має двох дочок і працює комісаром у Комісії Південної Кароліни у справах сліпих. Ця організація надає послуги, спрямовані на допомогу сліпим та слабозорим мешканцям Південної Кароліни у працевлаштуванні, набутті незалежності та самодостатності.

Нордон розповідала, що з братом їх пов’язували дуже близькі стосунки. Грему було трохи більше 20 років, коли він став законним опікуном молодшої сестри після смерті батьків. Різниця у віці між ними – 11 років.

Нордон підкреслювала величезну роль, яку Грем відіграв у її вихованні.

"Він як брат, батько й мати в одній особі", – сказала вона в інтерв’ю The New York Times у 2015 році.

Нордон також часто брала участь у передвиборчих кампаніях Грема протягом його багаторічної кар’єри.

Ліндсі Грем – що відомо про смерть сенатора

Увечері 11 липня у віці 71 року помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із найактивніших прихильників України у США.

Пізніше стало відомо, що причиною смерті стало розшарування аорти – пошкодження стінки головної артерії організму, пов’язане з затвердінням артерій.

ЗМІ пишуть, що після смерті Грема президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії, ініціатором якого був сенатор.

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