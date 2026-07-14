У 'ПриватБанку' подорожчав долар: свіжий курс валют на вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 14 липня, зріс на 29 копійок і становить 44,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 21 копійку і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 27 копійок і складає 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк встановив на 14 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок було встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 14 липня зріс на 19 копійок і складає 44,99 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 16 копійок і становить 51,41 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,79 гривні за євро.

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