Польща більше не планує передавати ракети Patriot Україні: Туск пояснив, чому

Прем'єр-міністр Польщі також заявив, що не очікує швидкого закінчення війни, і що ескалація триватиме щонайменше до зими.

Польща поки що не має наміру передавати Україні додаткові ракети Patriot. Про це заявив прем'єр країни Дональд Туск після зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі, пише rp.pl.

Туск заявив, що у Польщі "немає великих запасів" цих ракет.

"Ви також помітили галас, який викликало наше рішення про передачу п’яти ракет Patriot, повністю узгоджене з НАТО та американцями… Ми не плануємо такого пожертвування наразі", – заявив він.

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Водночас Туск підкреслив, що доки він залишається на посаді прем’єра, Польща активно братиме участь у наданні допомоги Україні в боротьбі з Росією.

На запитання про те, чому Польща не приєдналася до антибалістичної коаліції європейських країн разом з Україною, Туск відповів, що польські компанії поки що оцінюють свої можливості.

"Коаліція відкрита; якщо буде готова промислова пропозиція від польських компаній, ми приєднаємося до цієї коаліції", – заявив прем’єр-міністр.

Він також заявив, що не очікує швидкого закінчення війни, і ескалація триватиме щонайменше до зими.

"Наразі видається малоймовірним, що в найближчому майбутньому, у короткостроковій перспективі, буде досягнуто перемир’я чи миру через абсолютно жорстку позицію Росії та Володимира Путіна. Усі очікують ескалації дій з боку Росії. І цілком ймовірно, що Росія захоче продовжити цю війну щонайменше до зими".

ППО для України

Раніше президент Володимир Зеленський оцінив, що на один зимовий місяць Україні потрібно не менше 100 ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, а на весь зимовий період – 300 таких ракет.

13 липня Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія в Парижі офіційно оголосили про створення Антибалістичної коаліції. Вона має реагувати на ракетні загрози в майбутньому.

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