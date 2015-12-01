Посол США: відставка Мартиненка є ознакою змін в Україні

Про це написав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у "Твіттері". "Державні посадові особи мають бути підзвітні народу, якому вони служать. Немає місця для корупції, кумівства", – написав дипломат.

Читайте такожМартиненко зареєстрував заяву про складання депутатських повноважень

Народний депутат Микола Мартиненко (фракція "Народного фронту", що входить до урядової коаліції) заявив, що вирішив скласти мандат, 30 листопада. Він заявив, що таким чином хоче відвернути удари, що йдуть і по ньому особисто, і по уряду і владі загалом, передає радіо "Свобода".

Мартиненко додав, що "сам буде працювати" над тим, щоб за складання ним повноважень проголосували хоча б мінімально необхідні 226 депутатів.

Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як з'явились повідомлення про корупційні звинувачення проти нього у Швейцарії. Там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 млн франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми Škoda JS, яка отримала підряд від української державної компанії "Енергоатом". За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Сам депутат ці звинувачення відкидає й називає їх нісенітницею й маніпуляцією.