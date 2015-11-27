Голова Верховної Ради розповів, що буде з Мартиненком, якщо доведуть його провину

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман, передає ТСН.

"Я буду діяти так само, як до кожного депутата, у тому числі Мосійчука. Буде подання — парламент добросовісно виконає свою роботу. Якщо він винен, він має нести за це покарання. А далі — питання за слідством правоохоронної системи, яка, на привеликий жаль, в Україні поки що є слабкою", - зазначив спікер.

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Нагадаємо, що Швейцарія попросила Україну допомогти з розслідуванням справи Миколи Мартиненка.

Раніше журналісти швейцарської газети SonntagsZeitung з'ясували, що Мартиненко підозрюється в отриманні хабара в розмірі 30 мільйонів франків, які були заблоковані на рахунках в банку Hottinger в Швейцарії.