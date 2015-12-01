Порошенко заявляє, що міжнародні партнери позитивно сприймають реформи в Україні у боротьбі з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час представлення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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Зокрема, за словами Порошенка, вчора в Парижі він зустрівся із понад 30 керівниками держав та урядів, партнерами України.

«Коли я їм сказав, що відбулося призначення (антикорупційного прокурора – УНІАН), усі дуже позитивно сприймають ті кроки та реформи, які зараз здійснює Україна по боротьбі з корупцією: створення Національного антикорупційного бюро, створення антикорупційної прокуратури», - зауважив він.

«Забезпечення неупередженого, незалежного розслідування справ по корупції, ретельної роботи по виявленню фактів корупції – це саме те, чого очікує від нас суспільство та світ», - підкресливПорошенко.