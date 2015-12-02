Столтенберг назвав ситуацію на сході України "крихкою"
НАТО висловлює підтримку мирного і дипломатичного вирішенню кризи на сході України.
Наразі ситуація на Донбасі все ще крихка та нестабільна.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням комісії Україна-НАТО в Брюсселі.
"Ми хочемо висловити нашу підтримку мирному та дипломатичному вирішенню цієї кризи", - зауважив він.
Читайте такожУ НАТО попередили про загрозу поновлення застосування сили на Донбасі
"Ситуація все ще крихка. Росія не повністю відвела війська, Україна не повністю контролює власний кордон, а випадки порушення режиму припинення вогню збільшилися", - відзначив Столтенберг.
"Дуже важливо, щоб мінські угоди були імплементовані повністю", - підкреслив він.
"Ми також закликаємо Україну продовжити шлях реформ. Це необхідно для демократії, стабільності та процвітання", - наголосив генсек НАТО.