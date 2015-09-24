Армія повинна мати повну сумісність з силами країн-членів НАТО до 2020 року - Воєнна доктрина

Про це йдеться у Воєнній доктрині України, текст якої опублікований на сайті президента країни. "Пріоритетним завданням поглиблення співпраці з НАТО є досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних Сил України з відповідними силами держав − членів НАТО", - наголошується у доктрині.

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Разом з цим, зазначається, що поглиблення співпраці з НАТО передбачає "розвиток багатосторонніх відносин у рамках сучасних механізмів НАТО, зокрема в рамках спільної з ЄС політики безпеки і оборони, Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, програми "Партнерство заради миру", Концепції оперативних можливостей НАТО (КОМ/ОСС), Процесу планування та оцінки Сил НАТО (ППОС/PARP) і середземноморського діалогу".

Україна повинна надійно виконувати взяті на себе партнерські зобов'язання, брати на себе пропорційну частку відповідальності у спільних з НАТО операціях.

У доктрині визначена необхідність забезпечення підготовленості особового складу, технічної сумісності озброєння, військової та спеціальної техніки, а також оперативної сумісності підрозділів Збройних Сил України і держав − членів НАТО в рамках Програми перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО (КОМ/ОСС).

"Україна у коротко- та середньостроковій перспективі паралельно із забезпеченням технічної та оперативної сумісності сил оборони із збройними силами держав − членів НАТО здійснюватиме трансформацію й адаптацію документів оборонного планування, оперативного і бойового управління, статутів і настанов до стандартів НАТО з урахуванням досвіду антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях", - наголошується у Воєнній доктрині.

Передбачається поглиблення кооперації та співробітництва з НАТО і ЄС у сфері розвідки щодо протидії агресивній політиці Російської Федерації, міжнародним терористичним, релігійно-екстремістським та злочинним організаціям, боротьби з кіберзлочинністю передбачає залучення допомоги розвідувальних структур НАТО і ЄС.

Також зазначено необхідність поглиблення коопераціі з державами−членами НАТО і ЄС з питань реформування розвідувальних органів України, залучення для ресурсного забезпечення таких реформ коштів трастових фондів НАТО, отримання доступу до інформаційних мереж, які поповнюються за рахунок розвідувальної інформації з різних джерел, у тому числі від держав−членів НАТО і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України".