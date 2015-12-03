"УКРОП" не працює над достроковими виборами до ВР і не намагається їх наближати - Палиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член політради партії Ігор Палиця сьогодні на брифінгу, який відбувся після з'їзду депутатів місцевих рад від "УКРОПу".

"Партія "УКРОП" не працює над достроковими парламентськими виборами. Вона ніяким чином не намагається їх наближати. Партія "УКРОП" хоче боротись з тим, щоб у суспільстві був кодекс честі... Ми не маємо важелів боротись за дострокові вибори. Ми сьогодні не представлені у парламенті та коаліції тією силою, яка може хотіти дострокових виборів, але ми розуміємо, що суспільство очікувало не такого парламенту і не такого результату дій коаліції. Суспільство очікувало зовсім іншого парламенту", - наголосив він.

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Палиця також зазначив, що якщо хтось думає, що "УКРОП" хоче дострокових виборів до Верховної Ради, то ці люди дуже помиляються.

Він також наголосив на тому, що "УКРОП" хоче, аби жодним чином українське суспільство знову не опинилось "на межі революційних дій і на порозі боротьби за правду на вулиці".

"Якщо хтось і хоче тих дострокових виборів, то це, певно, та коаліція, яка сьогодні змушує народ, як єдиний варіант розвитку суспільства, приймати рішення про дострокові парламентські вибори" – заявив він.