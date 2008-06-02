Народна самооборона відмовилась зустрічатися з Ющенком

Народні депутати від «Народної самооборони» наполягають, щоб Президент Віктор ЮЩЕНКО відправив у відставку главу свого Секретаріату Віктора БАЛОГУ та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні біля Секретаріату Президента журналістам оголосив депутат від «Народної самооборони» Олесь ДОНІЙ.

Він зазначив, що відповідне рішення було прийнято вчора під час зустрічі членів «Народної самооборони».

Крім того, О.ДОНІЙ зазначив, що оскільки депутатам від "Народної самооборони" було відмовлено в окремій зустрічі з Президентом України, то сьогодні вони не будуть брати участі в зустрічі Президента з членами парламентської фракції НУ-НС.

«У зв’язку з тим, що «Народній самообороні» було відмовлено в окремій зустрічі з Президентом, у зв’язку з тим, що групу намагаються розтягнути сепаратно, «Народна самооборона» відмовляється від зустрічі з Президентом», - наголосив О.ДОНІЙ.

У своїй заяві депутати від "Народної самооборони" стверджують, що в Україні впродовж останніх місяців відбувається "створення штучної політичної кризи".

За словами авторів документа, "дії Секретаріату Президента призводять до посилення авторитарних тенденцій, до узурпації влади окремими політичними авантюристами. Потужні дії, спрямовані на реальну боротьбу з корупцією, припиняються за таємними чи явними вказівками Секретаріату Президента".

Разом з тим, йдеться в заяві, "в державі розпочата кампанія полювання на самостійно мислячих політиків".

"Тиждень тому фракція «Наша Україна – Народна самооборона» офіційно звернулася до Президента України з вимогою припинити політичні репресії проти активістів «Народної самооборони». У відповідь отримана лише активізація політичних репресій з боку Генпрокуратури України та Служби безпеки України, чиї дії явно координуються Секретаріатом Президента", - зазначають автори заяви.

У зв’язку з цим депутатська група «Народної самооборони» вимагає: відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента "як головної діючої особи в саботажі діяльності уряду та фактичного організатора кампанії політичних репресій" та відставки генпрокурора України "за бездіяльність у розслідуванні особливо резонансних справ по розкраданню державного майна на мільярди гривень та за виконання брудних замовлено політично вмотивованих справ".

«Народна самооборона», як йдеться у заяві, "не робитиме вигляд, що у державі не наростають негативні політичні тенденції, і наполягатиме на розгляді своїх вимог в найкоротший термін заради демократичних принципів розвитку країни».