Плющ розповів, про що нунсівці говорили з Ющенком

Народний депутат України Іван ПЛЮЩ cтверджує, що сьогодні члени парламентської фракції "Наша Україна – Народна самооборона" на зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ обговорювали питання щодо внесення змін до окремих законів, зокрема, щодо держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам біля Секретаріату Президента після закінчення зустрічі.

«Я думаю, що ця зустріч нагадує традиційні», - сказав депутат.

За словами І.ПЛЮЩА, на зустрічі з депутатами фракції глава держави наполягав на виконанні коаліційної угоди, а також піддав критиці не зовсім правильну, на його думку, позицію щодо внесення змін до бюджету.

Як зазначив І.ПЛЮЩ, зокрема, Президент поінформував, що проаналізував та направив уряду зміни до бюджету по цілому ряду соціальних програм, які профінансовані на 9, 10, 12%.

І.ПЛЮЩ, разом з тим, сказав, що Президент повідомив депутатам про те, що він мав зустріч з прем’єр-міністром і міністром фінансів, на якій було погоджено, що законопроект про внесення змін до бюджету буде направлено на новий розгляд.

Відповідаючи на запитання, чи була помічена на зустрічі відсутність групи депутатів від «Народної самооборони», І.ПЛЮЩ сказав, що про це мова не йшла. При цьому він додав: «Мені здається, "Самооборона" не народ обороняє, а саму себе».

Відповідаючи на питання, яке стосувалося результатів київських виборів, І.ПЛЮЩ сказав: «Я думаю, вина лежить на «Нашій Україні». Не треба шукати нікого винного окремо».

В контексті сказаного народний депутат висловив дорікання щодо методів проведення виборчої кампанії в Києві. «Для мене це не вибори були, а бажання реваншу, трампліну якогось… Самі у себе перегризлись, вибори провалили», - сказав І.ПЛЮЩ.

У свою чергу народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ зазначив, що розмова з Президентом «була конструктивною з приводу узгодження дій фракції».

При цьому він висловив переконання, «що якихось серйозних конфліктів не буде» під час розгляду в парламенті окремих законопроектів та змін, про які сьогодні йшла мова на зустрічі.

Водночас П.ЖЕБРІВСЬКИЙ зазначив, що Президент озвучив той факт, що група «Народна самооборона» попросила про окрему зустріч, і зустріч така, можливо, буде. Втім, про час її проведення депутату, за його словами, невідомо.