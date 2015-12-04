Путін обговорив з членами російського Радбезу наслідки енергоблокади Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

"У світлі нещодавньої робочої поїздки Путіна в Крим відбулася розмова про продовження роботи з розвитку енергомосту в контексті ліквідації наслідків невиконання Києвом контрактних зобов'язань з постачання електроенергії на півострів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окремо обговорювалася ситуація в Сирії, зокрема відбувся обмін думками щодо продовження роботи з виявлення та припинення джерел фінансування терористів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади заявили, що готові допустити бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова.