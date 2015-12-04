У Кремлі заявили, що глави Євразійського економічного союзу обговорять асоціацію Україна-ЄС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва і президента РФ Володимира Путіна.

«У контексті підготовки до засідання Вищої Євразійської економічної ради (наднаціональний орган ЄАЕС на рівні президентів країн-членів – УНІАН), що відбудеться 21 грудня, піднімалася, зокрема, тематика набуття чинності економічної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС», - йдеться в повідомленні.

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Обговорено низку актуальних міжнародних і регіональних проблем, включаючи питання створення широкої коаліції для боротьби з терористичними та екстремістськими угрупуваннями, перш за все з ІДІЛ.

Як повідомляв УНІАН, із країн Євразійського економічного союзу лише Росія ввела обмеження й різні перешкоди для експорту українських товарів на тлі підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

13 серпня прем'єр-міністр Дмитро Медведєв повідомив, що РФ розширила продовольче ембарго на Україну, воно набуде чинності у випадку застосування економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

1 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що позиції України та Європейської комісії з одного боку і Росії з іншого за результатами тристоронніх консультацій щодо запровадження з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі між Україною та ЄС залишилися такими ж, як були - зрушень немає.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.