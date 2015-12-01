Росія знову зірвала консультації з ЄС і Україною по ЗВТ, висунувши неприйнятні вимоги

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі за результатами консультацій, які пройшли на міністерському рівні, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, російська сторона, надавши безпосередньо на консультаціях нові пропозиції, зробила неможливою результативність цієї зустрічі.

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"Російська сторона сьогодні вийшла одночасно з новими та старими пропозиціями, фактично, свого відомого документу", - зазначив Клімкін.

"Таким чином, в результаті цих пропозицій ми залишилися на попередніх позиціях. Ми будемо і надалі координувати нашу позицію з нашими друзями, партнерами з ЄС та країнами-членами ЄС. Найближчим часом відбудуться експертні консультації. Подивимося, чи буде готова російська сторона взяти до уваги наші аргументи та аргументи європейської сторони", - сказав глава МЗС.

За даними Європейської правди, Клімкін розповів зокрема про те, що серед вимог РФ виявилася вимога про впровадження Києвом торгівельних обмежень проти Євросоюзу.

"Наприклад, росіяни запропонували нам приєднатися до вже запроваджених з боку РФ обмежень в торгівлі, в тому числі – з Євросоюзом. Тобто росіяни пропонують, щоби ми, умовно, починали вільну торгівлю ЄС, але одночасно - приєднувались до заборон відносно деяких країн ЄС", - розповів міністр.

Також у переліку вимог є "те, що запровадження європейських стандартів в Україні має бути відтерміноване на тривалий час".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в Європейській комісії не виключили, що останні консультації України, Росії та ЄК з приводу занепокоєння Москви у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між Україною та ЄС, завершаться безрезультатно.

Євросоюз та Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінувати вступ у дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набере чинності.