Яценюк закликав обговорити питання енергобезпеки на найближчому засіданні РНБО

Про це він сказав в інтерв'ю центральним телеканалам.

Прем'єр підкреслив, що така дискусія необхідна, зокрема, для оцінки поточного виконання планів з накопичення енергетичних ресурсів, включаючи вугілля і газ.

«Я звернувся до президента, щоб ми на найближчому засіданні РНБО розглянули питання енергетичної безпеки України. Ми робимо все, щоб пройти зиму», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, яка відмовилася наприкінці листопада від закупівель російського газу, в грудні різко скоротила імпорт газу з ЄС і збільшила його відбір зі сховищ.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин раніше відзначав, що існуючих запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з поставкою вугілля потребують нових рішень. При цьому він повідомив, що в грудні Україна очікує поставок ще 250 тис. тон вугілля з ПАР.

Україна почала імпорт антрацитового вугілля в 2014 році, оскільки українські шахти, які видобувають це вугілля, виявилися на непідконтрольній українському уряду території.