Корбан: Україна змогла зупинити путінську агресію завдяки волонтерам

Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер "УКРОПу" Геннадій Корбан.

"Дорогі волонтери, Ви – ті, хто в перші дні війни підставив своє надійне плече нашій державі. Ви ті, хто вивозили рештки тіл екіпажу збитого Іл-76 з Луганського аеропорту. Ви – ті, хто вивозили поранених з поля бою. Ви – ті, хто повертали полонених їхнім близьким. Ви саме ті люди, які годуєте, взуваєте, лікуєте і забезпечуєте всім необхідним нашу армію і добровольчі сили – як у перші дні війни, так і по сей день. Саме завдяки вам наша країна змогла зупинити путінську агресію, поширення сепаратизму і тероризму, запобігти катастрофі", - написав Корбан.

Дорогі волонтери, Ви – ті, хто в перші дні війни підставив своє надійне плече нашій державі. Ви ті, хто вивозь... Posted by Gennady Korban on 4 грудня 2015 р.

"Деякі вважають, що перемога у війні досягнута, але тільки ви знаєте, що перемога настане, тоді, коли ми повернемо Донбас і, можливо, Крим. Від імені партії УКРОП і себе особисто вітаю Вас з наступаючим Всесвітнім днем волонтера. Низький вам уклін. Ваш подвиг не буде забутий!", - йдеться в повідомленні лідера УКРОПу.