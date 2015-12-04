РФ намагається спровокувати нові хвилі біженців в Європу, дестабілізуючи ситуацію в Сирії - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю виданню «Le Figaro» 3 грудня.

«Сьогодні в Україні ми боремося за європейські цінності – за свободу і демократію, а також за безпеку всього європейського континенту», - заявив він.

Порошенко нагадав, що у 1994 році Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу, третього за розміром у світі, в обмін на гарантії безпеки з боку США, Франції, Великобританії та Росії.

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«Анексія Криму підірвала архітектуру європейської безпеки. Вперше, постійний член Ради Безпеки ООН, Росія відкрито атакувала свого сусіда. Тому, наслідки російського втручання в Сирії стосуються не лише України. Вони носять глобальний характер», - вважає Порошенко.

«Чого президент РФ Володимир Путін прагне в Сирії: насамперед, ще більше дестабілізувати ситуацію і провокувати нові хвилі біженців, щоб послабити Європу. Як зупинити це? Зберігши єдність Європейського Союзу. Для того, щоб боротися проти Ісламської держави і проти Путіна, для забезпечення безпеки на континенті, Європа повинна бути єдиною і сильною», - заявив президент.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента Петра Порошенка, війна, нав'язана російським агресором, стала для України справжньою вітчизняною війною. «Війна, нав'язана російським агресором, стала для українців, України цієї вітчизняною війною, війною за справедливість, війною за рідну землю, за незалежність, справою всіх і кожного: від мала до велика», - зазначив він.