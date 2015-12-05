"Порожні" гарантії: Турчинов заявив, що Україна не отримала підтримки згідно з Будапештським меморандумом

Україна не отримала реальної підтримки та гарантій суверенітету країни згідно з підписаним 5 грудня 1994 року Будапештським меморандумом, у якому США, Велика Британія і Росія гарантували недоторканність і суверенітет України взамін на відмову від статусу ядерної держави.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова.

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За його словами, у 1994 році Україну переконували в тому, що ядерна зброя їй не знадобиться, адже гарантами її суверенітету, недоторканності кордонів та незалежності виступили такі надпотужні держави як США, Велика Британія та Росія.

«Тоді політичне керівництво України повірило у дієвість міжнародних гарантій, але через 20 років виявилось, що гарантії були порожніми і не мали жодного підґрунтя, хоча і були підписані найвищими посадовими особами країн-підписантів», - зазначив Турчинов.

Секретар РНБО також підкреслив, що в України забрали не лише ядерну зброю, але і всі носії, які могли нести не лише ядерні боєзаряди.

«Були підірвані ракетні шахти, утилізоване ракетне паливо, знищені центри управління… Україна втратила стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети, які, до речі, зараз Росія використовує в сирійській війні», - сказав Турчинов.

За його словами, у лютому 2014 року, через 20 років після підписання меморандуму, один із підписантів - Росія підступно напала на нашу країну, після чого розпочалась окупація Криму збройними силами РФ, а російський парламент дозволив президенту Володимиру Путіну вводити війська на територію України. При цьому Турчинов зауважив, що звернення до інших партнерів щодо забезпечення гарантій меморандуму не дало жодного захисту Україні.

«Нам ввічливо відповіли, що Будапештський меморандум – це формальний документ, він не передбачає реальних механізмів реалізації наданих гарантій. Тобто… Україну роззброїли реально, а гарантії виявилися «умовними», - сказав Турчинов.

«Нам співчували, нас підтримували політично та економічно, але стало зрозуміло, що нас ніхто не захистить, і необхідно розраховувати лише на власні сили. Навіть летальну зброю, якої нам так бракувало, особливо на першому етапі агресії, нам і досі не постачають наші партнери, не наводячи при цьому жодних реальних аргументів», - додав він.

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За словам Турчинова, невиконання Будапештського меморандуму довело безглуздість роззброєння, засвідчило повну руйнацію системи колективної безпеки, перевело парадигму нового сторіччя у середньовічний формат «права сили», що створює потенційну загрозу для всіх.

Довідка УНІАН. Будапештський меморандум, укладений у 1994 році між Україною, США, Росією і Великою Британією, містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою та її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.