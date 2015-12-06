Гройсман: Армія змогла в складних умовах відновити боєздатність і стримати натиск ворога

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, вітаючи військовослужбовців з їхнім професійним святом – Днем Збройних Сил України.

«Нашому війську вдалося за надзвичайно складних умов відновити бойову спроможність та стримати натиск підготовленого і добре оснащеного ворога. Збройні Сили України з честю доводять, що вони є надійним захисником кожної сім’ї, кожної громади і всієї країни», - йдеться у тексті вітання.

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Гройсман запевнив, що Верховна Рада і надалі робитиме все необхідне, щоб Український народ відстояв свою незалежність та право на власний вибір.

«Високо цінуючи подвиг, який виявляють військовослужбовці у складний час проходження Українською державою випробувань на життєздатність, запевняю вас, що Верховна Рада і надалі робитиме все необхідне, щоб Український народ відстояв свою незалежність та право на власний вибір», - підкреслив він.

«Сьогодні найтепліші слова підтримки – бійцям, які на передовій забезпечують мир і спокій у наших домівках. Нехай береже вас Господь і в щоденній нелегкій службі зігріває душу вдячність всіх українців. Вірю, ми переможемо, бо «за вас правда, за вас сила. І воля святая!», - наголосив голова парламенту.