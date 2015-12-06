"Армія зламала загарбницькі плани озброєного до зубів ворога": Порошенко привітав військових з Днем ЗСУ

Текст привітання розміщений на сайті глави держави.

«Щиро дякую усьому особовому складу Збройних Сил України за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, героїзм та самопожертву, продемонстровані у ході антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей», - йдеться в зверненні.

«У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Вічна їм слава!», - додав він.

Порошенко висловив вдячність ветеранам війни та військової служби, за їхню активну громадянську позицію у справі виховання майбутніх воїнів та вагомий внесок у відновлення боєздатності українського війська.

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Президент переконаний, що ЗСУ й надалі надійно стоятимуть на варті незалежності та територіальної цілісності України.

«Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!», - додав глава держави.

Також президент заявив, що українська армія заново відродилась в умовах війни та зламала загарбницькі плани озброєного до зубів ворога.

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"Україна пишається своїм військом і довіряє йому. Адже фактично наново відродившись в умовах війни, українська армія пройшла горнило випробувань, зміцніла, набула безцінного бойового досвіду і впевненості у своїх силах та зламала загарбницькі плани озброєного до зубів ворога", - йдеться у привітанні.

Порошенко зазначає, що боєздатні Збройні Сили України - це здобуток і заслуга мільйонів українців, істинних патріотів своєї держави, які щоденно роблять свій внесок у розбудову армії, вміло воюючи на передовій, тренуючись на військових полігонах та працюючи на оборонних підприємствах.