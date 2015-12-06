Україна поверне Крим політико-дипломатичним шляхом і через судові рішення - Порошенко

Про це президент Петро Порошенко заявив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалом. «Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити права кримськотатарського народу, який зараз знаходиться в Криму під шаленим тиском», - зазначив він, зауваживши, що це питання не одного дня.

Читайте такожМи повернемо Крим з початком розпаду російської імперії – Саакашвілі«Ми дійсно не можемо дозволити, щоб вантажі без будь-якого ефективного контролю і політики йшли на окуповану територію анексованого Криму, саме тому 3 листопада я звернувся до уряду щодо запровадження режиму закриття митних пунктів пропуску для вантажних автомобілів», - нагадав Порошенко.

«Для Путіна це територія, яка має бути населена вихідцями з Сибіру, які зараз терміново перевозяться до Криму, або перетворення Криму на велику військову базу. Для мене Крим – це українська земля, а кримчани – це українці», - наголосив президент.

«Я буду все робити, щоб внаслідок розробленої стратегії, використовуючи міжнародно-правові механізми, над якими ми працювали, в тому числі і в Парижі, ми забезпечили через судові рішення, через політико-дипломатичний шлях повернення Криму, альтернативи цьому шляху не існує», - підкреслив він.