ЄС вітає прогрес Києва на шляху до безвізового режиму і закликає продовжувати виконання рекомендацій

У Європейському Союзі вітають прогрес України на шляху до безвізового режиму і закликають виконати рекомендації, які ще залишаються.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Ми вітаємо прогрес, зроблений Україною на шляху лібералізації візового режиму. Нам відомо, як це важливо для всього українського народу", - сказала вона.

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Могеріні наголосила, що ЄС "заохочує Україну продовжувати докладати зусилля, щоб виконати рекомендації, які ще залишаються, зокрема, у сфері боротьби з корупцією".

"Ми очікуємо нової доповіді щодо виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму пізніше у цьому місяці", - додала високий представник.

При цьому вона зазначила, що очікує на продовження співпраці з прем'єр-міністром "особисто, з усім урядом та владою України, а також з громадянським суспільством".