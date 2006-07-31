Ющенко і Тимошенко обговорили парламентську кризу
18:12, 31 липня 2006Політика
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Розмова відбулася по телефону
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обговорили парламентську кризу і шляхи її врегулювання.
Як повідомляє прес-служба глави держави, телефонна розмова В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО відбулась сьогодні.
У розмові також порушувалося питання про можливий розпуск Верховної Ради у разі, якщо протистояння у ній не вдасться врегулювати парламентськими методами.
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