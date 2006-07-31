Ющенко і Тимошенко обговорили парламентську кризу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обговорили парламентську кризу і шляхи її врегулювання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, телефонна розмова В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО відбулась сьогодні.

У розмові також порушувалося питання про можливий розпуск Верховної Ради у разі, якщо протистояння у ній не вдасться врегулювати парламентськими методами.