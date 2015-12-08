США не визнавали і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим – Байден
США не визнавали і ніколи не визнають спроби Російської Федерації анексувати Крим. Також Америка продовжуватиме стояти разом із Україною проти російської агресії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент США Джозеф Байден заявив сьогодні під час виступу з трибуни Верховної Ради.
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"США не визнають і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим", - наголосив він.
"Сьогодні Росія окупувала незалежну українську територію. США не визнають і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим. Немає виправдання таким діям", - заявив він.
Крім цього, віце-президент США наголосив, що його країна продовжуватиме стояти разом із Україною проти російської агресії.
"Сполучені Штати Америки продовжуватимуть стояти разом із Україною проти російської агресії. Ми надаємо підтримку у навчанні та допомозі силам безпеки України", - сказав Джо Байден.