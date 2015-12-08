На зустрічі контактної групи суттєвого прогресу щодо виборів на Донбасі досягти не вдалося – ОБСЄ
Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі із урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що на зустрічі робочої підгрупи з політичних питань контактної групи суттєвого поступу щодо проведення виборів на Донбасі досягти поки що не вдалося.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам за підсумками чергового засідання Тристоронньої контактної групи.
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"У робочій підгрупі з політичних питань... зосереджувалися на проекті закону, як вам відомо, про умови проведення перехідних місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей", - повідомив Сайдік.
Як зазначив спецпредставник ОБСЄ, метою обговорення є пошук консенсусу щодо основних елементів модальностей проведення виборів відповідно до очікувань лідерів країн "нормандської четвірки" після паризького саміту від 2 жовтня 2015 року та після зустрічі голів МЗС України, Франції, Німеччини та Росії від 6 листопада.
"Незважаючи на значні зусилля та інтенсивні дискусії, не вдалося поки що досягнути відчутного прогресу з цих питань, але робота у політичній підгрупі продовжиться завтра", - заявив Сайдік.