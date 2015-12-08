На зустрічі контактної групи суттєвого прогресу щодо виборів на Донбасі досягти не вдалося – ОБСЄ

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік / unmultimedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам за підсумками чергового засідання Тристоронньої контактної групи.

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"У робочій підгрупі з політичних питань... зосереджувалися на проекті закону, як вам відомо, про умови проведення перехідних місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей", - повідомив Сайдік.

Як зазначив спецпредставник ОБСЄ, метою обговорення є пошук консенсусу щодо основних елементів модальностей проведення виборів відповідно до очікувань лідерів країн "нормандської четвірки" після паризького саміту від 2 жовтня 2015 року та після зустрічі голів МЗС України, Франції, Німеччини та Росії від 6 листопада.

"Незважаючи на значні зусилля та інтенсивні дискусії, не вдалося поки що досягнути відчутного прогресу з цих питань, але робота у політичній підгрупі продовжиться завтра", - заявив Сайдік.