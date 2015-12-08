Гройсман: Пріоритет 2016 року - відновлення нашого економічного потенціалу

Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, виступаючи під час 16-го засідання Національної ради реформ у вівторок, повідомляє прес-служба ВРУ.

Як зазначається в повідомленні, у цьому контексті Гройсман заявив про необхідність прийняття «надзвичайно відповідальних рішень, у тому числі, щодо зміни пострадянської неефективної податкової системи».

Керівник парламенту підкреслив, що в основу оновленої фіскальної системи має бути покладений ряд важливих принципів. За його словами, «система адміністрування має бути прозорою і покінчити з будь-якими зловживаннями з того чи іншого боку». «Податки в країні потрібно платити, і це має бути престижно, має бути відповідально», - заявив він.

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На думку Гройсмана, потребує перегляду і питання щодо розміру податкових ставок. «Ставки мають не заганяти підприємства і бізнес в тінь, а дозволяти розвиватися підприємствам, підприємництву, національній економіці», - сказав він.

Голова Верховної Ради також заявив, що податкова система має бути прогнозованою і сталою. «Маємо забезпечити прогнозованість рішень, які будуть ухвалені, і незмінність встановлених правил», - додав він.

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На переконання Гройсмана, такий підхід сприятиме поверненню довіри до податкової системи і «запустить зовсім інші механізми і адміністрування, і розвитку економіки, і створення нових робочих місць», підкреслюється в повідомленні.