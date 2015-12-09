Яценюк закликав Порошенка до єдності

Арсеній Яценюк нагадав, що одним з основних месседжів Віце-президента США Джо Байдена, який виступив в українському парламенті, стосувався єдності.

«Ви як ніхто маєте найбільший політичний досвід в цій країні. І я хочу вас запевнити, Петро Олексійович, що у нас є тільки один шлях, і я перший прихильник і ваш союзник, - шлях єдності, шлях поступу вперед і шлях відповідальності перед нашою країною», - наголосив Прем’єр-міністр України.

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«Це країна, в якій ми народилися, в якій ми живемо, і за яку ми відповідаємо як обрані народом України політичні лідери», - додав глава уряду.

«Із нашою спільною політичною волею, з усією відповідальністю перед українським народом ми все пройдемо. Ми приймемо не тільки Податковий кодекс і бюджет. Ми зробимо нашу країну успішною. І наступний візит або Президента Сполучених Штатів Америки, або будь-якого іншого лідера, які нас сьогодні підтримують, буде з наступним мессиджем: «Їм це вдалося. Це вдалося Президенту, це вдалося уряду і, в першу чергу, це вдалося народу України», - підкреслив Арсеній Яценюк.