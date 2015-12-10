Правозахисники назвали НБУ, Шокіна і Матейченка "лауреатами премії" за порушення прав людини

В ході прес-конференції в УНІАН PR-менеджер Української Гельсінської спілки з прав людини Марина Говорухіна зазначила, що ця премія вручається вже восьмий рік поспіль, і цього року журі визначило 5 лауреатів, які стали найбільшими порушниками прав людини.

«Цю антипремію ми вручаємо найгрубішим порушникам прав людини... Ми хочемо привернути увагу максимальної кількості людей до порушень прав людини. Наша антипремія є некомерційним проектом. Жодні ініціативи чи рішення, пов'язані з премією, не можуть бути спрямовані на отримання прибутку. Вона присуджується за найбільш ганебні та найбільш небезпечні порушення прав людини та основних свобод, що мають загальнонаціональне значення і відбулися в період з 1 листопада попереднього року до 1 листопада поточного року», - підкреслила вона.

Одним з переможців антипремії став Національний банк України. За словами письменниці, правозахисниці, члена журі «Будяк року» Лариси Денисенко, НБУ отримав премію «за ухвалення постанови, що призвело до дискримінації великої групи осіб за ознакою місця реєстрації».

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«Маються на увазі тимчасово переміщені особи з Криму. Неможливо, щоб в Україні дискримінувалася така велика кількість людей... Люди, які є громадянами нашої країни, не мали можливості користуватися рівними правами з іншими людьми, які були на материковій Україні, і коли вони приїжджали сюди, то були дискриміновані саме тому, що не могли нормально навіть відкрити банківський рахунок, не кажучи вже про різні дії, пов'язані з правом на власність», - зазначила вона.

Ще один «Будяк року» отримав генеральний прокурор Віктор Шокін. За словами адвоката, члена журі Івана Ліщини, цю антипремію Шокін отримав «за бездіяльність у випадку порушення прав людини».

Також «лауреатом» антипремії став народний депутат України від «Народного фронту» Костянтин Матейченко через законодавчу ініціативу, якою пропонувалося ввести кримінальну відповідальність за критику влади.

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Крім того, «лауреатом» антипремії став суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник – за порушення права на справедливий суд.

«Це досить активний порушник прав людини, який виносить неправосудні рішення, які призвели до тяжких наслідків для ряду осіб. Також - за знищення доказів у справах», - заявив Ліщина.

Крім того, антипремію отримав полковник міліції Віктор Бугира – за застосування недозволених методів ведення слідства стосовно 15-річного підлітка Артема Коткова і фабрикацію звинувачення у вбивстві, якого підліток (за твердженням заявника) не скоював.