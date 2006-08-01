Універсал можуть підписати сьогодні

Засідання круглого столу в Секретаріаті Президента відбудеться сьогодні в першій половині дня.

Як заявив 31 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, «Універсал має бути підписаний, і цій темі була присвячена наша зустріч з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. На мій погляд, ми знайшли розуміння, що сьогоднішнє засідання робочої групи приведе до спільного знаменника з ключових питань, що стосуються стратегії розвитку України. Я оптимістично налаштований».

Разом з тим Президент України уточнив, що найбільш спірними питаннями при підготовці тексту Універсалу національної єдності стали членство України в НАТО, унітарний устрій держави і мовна тема. «Ці суперечності принесли не виборці на виборах, а політичні сили, які на них спекулювали. Я залишаюся прихильником того, що політична еліта повинна дати відповідь на ключові питання і закопати меч», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з п`ятниці на суботу в ході засідання круглого столу в Секретаріаті Президента главі держави і лідерам політичних сил так і не вдалося підписати Універсал національної єдності.