Огризко сподівається, що Ющенку вдасться заспокоїти Медведєва

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО назвав «доволі своєрідним тлумаченням» Договору між Україною та Росією про дружбу, співпрацю і партнерство сьогоднішню заяву Державної думи Російської Федерації щодо планів України вступити у НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в інтерв’ю журналістам у Любляні.

В.ОГРИЗКО пообіцяв, що найближчим часом українське зовнішньополітичне відомство оприлюднить свою позицію щодо звернення Держдуми Росії.

«Наша зовнішньополітична лінія залишається незмінною – наш вибір зроблено, вибір зроблений давно і закріплений на законодавчому рівні. Ми неодноразово наголошували на праві українського народу обирати свою систему безпеки», - сказав міністр.

За його словами, Україна неодноразово підкреслювала, що її плани щодо вступу до НАТО жодним чином не спрямовані проти інших країн, в тому числі й проти РФ.

В.ОГРИЗКО висловив сподівання, що на зустрічі у Санкт-Петербурзі 6 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ обговорять цю тему і знайдуть порозуміння. «Мені здається цей діалог, безумовно, зніме занепокоєння, яке досі ще має місце в позиції РФ», - сказав міністр.

В.ОГРИЗКО також зауважив, що це вже другий такий документ, який ухвалює Держдума Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, Державна дума Російської Федерації прийняла заяву, в якій пропонує керівництву країни у разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство, і розглянути питання про вихід Росії з цього документа.