Робоча група завершила роботу над Універсалом

Час продовження круглого столу буде визначено після ознайомлення Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проектом універсалу, який завершила розробляти робоча група.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, учора пізно увечері робоча група за участю представників фракцій блоку «Наша Україна», Партії регіонів, Комуністичної та Соціалістичної партій за координацією першого заступника глави Секретаріату Президента України Івана ВАСЮНИКА завершила ще один етап роботи над проектом Універсалу національної єдності.

Зазначений проект універсалу буде переданий сьогодні, 1 серпня, зранку на попередній розгляд Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ та керівникам зазначених фракцій.

Після ознайомлення з ним Президента буде визначено час продовження круглого столу.