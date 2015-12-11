Абромавичус відреагував на відставку Пивоварського: це наслідок недостатньої підтримки реформаторів
Міністр економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Айварас Абромавичус негативно відреагував на заяву про відставку глави Мінінфраструктури Андрія Пивоварського.
Про це глава Мінекономрозвитку Абромавічус написав у своєму Twitter.
"Відставка Пивоваркого і його команди - супернегативна новина і наслідок недостатньої політичної підтримки реформаторів", - наголошується у повідомленні.
Відставка Пивоваркого і його команди - супер негативна новина і наслідок недостатньої політичної підтримки реформаторів
— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) December 11, 2015
Раніше сьогодні міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив про намір подати у відставку і закликав депутатів проголосувати за відповідне рішення.
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Слідом за Пивоварским про свою відставку заявили перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер і заступник міністра Володимир Омелян.
Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум".