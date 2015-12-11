Абромавичус відреагував на відставку Пивоварського: це наслідок недостатньої підтримки реформаторів

16:36, 11 грудня 2015
Політика
632 0

Міністр економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Айварас Абромавичус негативно відреагував на заяву про відставку глави Мінінфраструктури Андрія Пивоварського.

Фото УНИАН

Про це глава Мінекономрозвитку Абромавічус написав у своєму Twitter.

"Відставка Пивоваркого і його команди - супернегативна новина і наслідок недостатньої політичної підтримки реформаторів", - наголошується у повідомленні.

Раніше сьогодні міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив про намір подати у відставку і закликав депутатів проголосувати за відповідне рішення.

Читайте такожПивоварський про посилення контролю за чартерними рейсами: це питання безпеки

Слідом за Пивоварским про свою відставку заявили перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер і заступник міністра Володимир Омелян.

Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter