Абромавичус відреагував на відставку Пивоварського: це наслідок недостатньої підтримки реформаторів

Про це глава Мінекономрозвитку Абромавічус написав у своєму Twitter.

"Відставка Пивоваркого і його команди - супернегативна новина і наслідок недостатньої політичної підтримки реформаторів", - наголошується у повідомленні.

Відставка Пивоваркого і його команди - супер негативна новина і наслідок недостатньої політичної підтримки реформаторів — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) December 11, 2015

Раніше сьогодні міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив про намір подати у відставку і закликав депутатів проголосувати за відповідне рішення.

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Слідом за Пивоварским про свою відставку заявили перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер і заступник міністра Володимир Омелян.

Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум".