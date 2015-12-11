Слідом за міністром інфраструктури Пивоварським про відставку заявили його заступники

14:50, 11 грудня 2015
Політика
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Перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер і заступник міністра Володимир Омелян слідом за міністром інфраструктури Андрієм Пивоварским заявили про свою відставку.

Фото УНИАН

Про це вони повідомили у ході брифінгу сьогодні, 11 грудня.

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"Зі свого боку я як заступник міністра напишу заяву у перший день призначення нового міністра", - сказав Омелян.

"Я вже написав заяву і чекаю рішення Кабміну", - сказав Шульмейстер.

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