Слідом за міністром інфраструктури Пивоварським про відставку заявили його заступники

Про це вони повідомили у ході брифінгу сьогодні, 11 грудня.

Читайте такожМіністр інфраструктури Пивоварський заявив про відставку

"Зі свого боку я як заступник міністра напишу заяву у перший день призначення нового міністра", - сказав Омелян.

"Я вже написав заяву і чекаю рішення Кабміну", - сказав Шульмейстер.