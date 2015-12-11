Гройсман: Україна і Кіпр мають великий потенціал для розвитку двосторонніх відносин

На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман під час зустрічі з Президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом у п’ятницю, повідомляє прес-служба ВРУ. «Нашим країнам необхідно далі поглиблювати співпрацю, у нас є великий потенціал для розвитку двосторонніх відносин», - наголосив він.

Гройсман підкреслив, що нинішній візит Президента Республіки Кіпр – знакова подія у розвитку двостороннього діалогу і дедалі кращого взаєморозуміння між Україною та Кіпром. Він висловив вдячність за ратифікацію Кіпром Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Голова Верховної Ради нагадав, що саме у ці дні виповнюється два роки, як українці вийшли на вулиці і площі, аби відстояти своє право на європейську інтеграцію. «Ми проходимо не простий час відстоювання незалежності, спротиву зовнішньому агресору і робимо усе для інтеграції до європейської спільноти», - сказав він.

Гройсман підкреслив, що безвізовий режим є важливим для мільйонів українців питанням.

Керівник парламенту наголосив, що візовий режим обмежує можливості українців, тому «нам важливе рішення Європейського Союзу, яке б спростило візові процедури». При цьому він повідомив, що Верховна Рада України прийняла увесь пакет документів, необхідний для позитивного вирішення цього питання.

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Гройсман підкреслив, що Україна зацікавлена, аби можливості взаємної співпраці розширювалися. Для цього український парламент приймає необхідні документи, які сприятимуть поглибленню двосторонніх відносин між Україною та Кіпром.

Анастасіадіс подякував за гостинність і наголосив, що двосторонні відносини між нашими країнами були традиційно добрими, «але я сподіваюсь на ще більше їх покращення та підвищення рівня співпраці». Він заявив про готовність Кіпру надавати посильну допомогу Україні у частині асоціації з ЄС.

Він також наголосив, що здійснення реформ – це свідчення волі України до співпраці з Європейським Союзом. «Ми виступатимемо за надання Україні безвізового режиму», - сказав він і запевнив, що Кіпр підтримуватиме Україну у європейських інституціях.

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«Через реформи ви зможете досягти мети, яку поставили - це асоціація з Європейським Союзом, і ми запевняємо, що Кіпр підтримуватиме Україну і сприятиме досягненню цієї мети», - наголосив Анастасіадіс, підкреслюється в повідомленні.