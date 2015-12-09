ЄС скасує візи для України і Грузії в середині 2016 року - Die Welt

Як розповіли обізнані дипломатичні кола в Брюсселі, для обох цих країн дозвіл на в'їзд в країни ЄС без віз почне діяти з середини 2016 року, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Die Welt.

За їх інформацією, 15 грудня Єврокомісія має представити звіт, в якому буде позитивно оцінено хід виконання Києвом і Тбілісі умов для скасування віз. Така оцінка ЄК стане передумовою для згоди країн-членів ЄС на скасування віз для громадян Грузії та України.

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Разом з тим зазначається, що Києву, на думку Брюсселя, треба буде до весни 2016 поліпшити роботу в деяких сферах, зокрема, по боротьбі з корупцією.

Газета уточнює, що скасування візового режиму для грузинів і українців передбачає дозвіл на перебування в Євросоюзі протягом трьох місяців протягом півроку. При цьому працювати в одній з країн ЄС буде заборонено.

Як повідомляв УНІАН, у Євросоюзі висловлюють надію, що доповідь Єврокомісії щодо виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму, який буде оприлюднено 15 грудня, буде останнім.