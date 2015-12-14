"Росія втрачає ресурси для агресії": Джемілєв розповів про перспективи повернення Криму

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" один з лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Водночас він вважає помилкою невключення Криму до Мінських домовленостей, покликаних припинити конфлікт між Росією та Україною.

"Основна наша претензія (до влади - Ред.) - що під час обговорення і підписання Мінських угод не було пункту щодо Криму. Це розуміють і на Заході. Припустимо, американці кажуть - ми в цьому процесі участі не брали, якщо б ми там були, то обов'язково цей пункт прописали б. Але, мабуть, Україна була у такому стані, що не могла особливо наполягати. Дії України щодо Криму залежать від її можливостей, а вони зараз у нас досить обмежені. Але я думаю, вони будуть наростати, і питання повернення Криму буде актуалізуватися", - пояснив Джемілєв.

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На питання, чи можна називати реальні терміни повернення півострова, політик відповів: "Це питання мені часто ставлять. Співвітчизники запитують: "Ну, скажіть, коли буде цьому кінець? Рік? Два? Три?". Я кажу: "Ну, от я скажу, "Три роки", а раптом через півроку щось трапиться?". Ніхто цього не знає. Але ресурси для агресії у Росії катастрофічно тануть, і це — підстава для оптимізму".

Раніше сьогодні Джемілєв заявив, що головна причина, з якої активісти дозволили частково відновити енергопостачання окупованого півострова Україною, - стурбованість Заходу у зв'язку зі сформованою ситуацією.