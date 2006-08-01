Ющенко планує проведення консультацій щодо розпуску парламенту

Прес-служба Президента України уточнює, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО планує провести сьогодні консультації згідно з статтею 90 Конституції України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України з головами депутатських фракцій, головою Верховної Ради України та його заступником. (Раніше повідомлялося, що такі консультації вже проводяться – УНІАН.)

Прес-служба зазначає, що в першій половині дня Президент вже провів зустрічі із керівниками фракцій БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та блоку «Наша Україна» Романом БЕЗСМЕРТНИМ. Заплановано зустріч із лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Під час зустрічей з Ю.ТИМОШЕНКО та Р.БЕЗСМЕРТНИМ йшлося про парламентську кризу і можливі шляхи виходу з неї. Також обговорювалося питання щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради, якщо протистояння в ній не вдасться врегулювати парламентськими методами.

Поза тим, позиція Президента щодо необхідності підписання Універсалу національної єдності залишається незмінною. Глава держави наголошує на важливості пошуку компромісу та порозуміння і вважає право на розпуск парламенту своїм останнім аргументом.