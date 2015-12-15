З'явилося відео зустрічі Саакашвілі з російським олігархом, згадка про яке призвела до перепалки з Аваковим

"Це, до речі, і є та сама зустріч і перемовини в Одесі глави тамтешньої ОДА і російського хімічного олігарха-власника "Уралхіма" із промовистим прізвищем Мазепін, який неодноразово висловлював інтерес щодо участі у приватизації ОПЗ", - прокоментував відео на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

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Він також задався питанням, чому питання про цю зустріч так знервувало Саакашвілі.

"Дивно чому питання про цю зустріч так знервувало Михаїла Ніколозовича вчора на Раді реформ? І чому він говорив, що не знає, з ким розмовляв?", - написав Шевченко.

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