Розгляд позову Тягнибока до Авакова перенесено на 30 грудня
Печерський районний суд Києва переніс на 30 грудня судове засідання з розгляду цивільного позову лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про захист честі, гідності та ділової репутації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила суддя Печерського суду Тетяна Остапчук.
Таким чином, було задоволено клопотання представників інтересів в суді Авакова і МВС, які просили надати час для ознайомлення з додатком до позовної скарги - оптичним носієм, на якому записано брифінг Авакова для журналістів, під час якого той звинувачує в організації заворушень біля будівлі Верховної Ради 31 серпня "Свободу" і її лідера Тягнибока.
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Автори мотивували своє клопотання тим, що в доповненнях до позовної скарги їм не було надано цей оптичний носій, і вони, відповідно, не змогли підготувати свої заперечення на зміст цього доповнення.
"Суд на місці ухвалив рішення оголосити у справі перерву до 30 грудня 12:30", - сказала Остапчук.
Нагадаємо, 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, в результаті чого загинули четверо бійців Нацгвардії і ще близько 150 осіб постраждали.
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За даними силовиків, мітинг під ВР був організований, зокрема, "Свободою". Аваков звинуватив особисто Тягнибока в організації цього теракту. Згодом правоохоронці багаторазово допитували як представників керівництва "Свободи", так і місцевих активістів політсили, а ряд діячів партії був відправлений під арешт.
Самого Тягнибока Генеральна прокуратура викликала на допит у цій справі 17 грудня.