Розгляд позову Тягнибока до Авакова перенесено на 30 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила суддя Печерського суду Тетяна Остапчук.

Таким чином, було задоволено клопотання представників інтересів в суді Авакова і МВС, які просили надати час для ознайомлення з додатком до позовної скарги - оптичним носієм, на якому записано брифінг Авакова для журналістів, під час якого той звинувачує в організації заворушень біля будівлі Верховної Ради 31 серпня "Свободу" і її лідера Тягнибока.

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Автори мотивували своє клопотання тим, що в доповненнях до позовної скарги їм не було надано цей оптичний носій, і вони, відповідно, не змогли підготувати свої заперечення на зміст цього доповнення.

"Суд на місці ухвалив рішення оголосити у справі перерву до 30 грудня 12:30", - сказала Остапчук.

Нагадаємо, 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, в результаті чого загинули четверо бійців Нацгвардії і ще близько 150 осіб постраждали.

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За даними силовиків, мітинг під ВР був організований, зокрема, "Свободою". Аваков звинуватив особисто Тягнибока в організації цього теракту. Згодом правоохоронці багаторазово допитували як представників керівництва "Свободи", так і місцевих активістів політсили, а ряд діячів партії був відправлений під арешт.

Самого Тягнибока Генеральна прокуратура викликала на допит у цій справі 17 грудня.