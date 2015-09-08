Тягнибок подає до суду на Авакова через звинувачення у причетності до сутичок під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам перед тим, як зайти на допит до МВС.

“Сьогодні я підпишу позовну заяву до Печерського суду”, - сказав Тягнибок.

При цьому він висловив упевненість, що виграє цей позов у міністра МВС.

За словами Тягнибока, чинна влада намагається чинити тиск на судову систему і також здійснює політичне переслідування активістів, зокрема, ВО “Свобода”.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня, у день, коли сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями біля Верховної Ради, Аваков прямо звинуватив лідера партії ВО “Свобода” Тягнибока у заворушеннях під будівлею Верховної Ради.

«Я напряму звинувачую Олега Тягнибока і його партію “Свобода”. Я вважаю, що це злочин, а не політична боротьба», - сказав Аваков. Він зазначив, що особисто переглядав відео, фотографії, на яких Тягнибок стояв поруч, коли жорстоко били солдата Національної гвардії.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.